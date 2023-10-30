Почему производители лекарств и БАД предпочитают маркировку на аутсорсинге

Можно ли организовать маркировку лекарств и биологически активных добавок к пище в короткие сроки и с минимальными вложениями? Оптимальным способом, позволяющим решить все эти задачи, является маркировка на аутсорсинге.
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