Президент высказался про освободительный характер СВО Запад после 2014 года готовил Киев к новой карательной операции против Юго-Востока, атакам на Крым и другие регионы России, что подтверждает обоснованность и освободительный характер специальной военной операции.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии