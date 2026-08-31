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Иркутск Сегодня

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В Иркутске ищут троих гурманов, укравших шоколад на 35 тысяч рублей

В Иркутске полиция объявила в розыск троих молодых людей, которых подозревают в необычной краже.  Злоумышленники поживились плитами шоколада из супермаркета.

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