Медвежий угол

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  • Ринат Ахметуллин
    Свежо предание, да верится с трудом! Там бульдозер нужен чтобы с корнями всех этих "учителей" оттуда выкорчевать...ВШЭ избавляется о...
  • Lana_Borei Иванова
    Думаю если это случится с  кем то из ваших родных или даже с вами, то это не будет участник СВО. И даже не ЕГЭшник.Убийство вагнеров...
  • лина любимцева
    Быть любовницей мигранта вовсе не означает быть возлюбленной.   Она для него была так... всего лишь ТЕЛО... Любил бы ..."Романтик из Тадж...

"Романтик из Таджикистана": мигрант убил свою возлюбленную

"Романтик из Таджикистана": мигрант убил свою возлюбленную

ГИК: Главный Исторический канал Иностранные «специалисты» пытаются заводить отношения в нашей стране.

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Комментарии
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ИИ
Иван Иванов
думать головой надо а не промежностью.....
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2 час.
Андрей Сушко
Зоофилки, долго не живут.
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1 час.
лл
лина любимцева
Быть любовницей мигранта вовсе не означает быть возлюбленной.   Она для него была так... всего лишь ТЕЛО... Любил бы - никогда не убил!! Тем более угрожал ей, матери ее, ребенку ее... ЭТО ЧТО ТАКАЯ БЕСПРИНЦИПНАЯ?!! Да его гнать нужно было подальше от себя и своих родных!! Он же психбольной... ЧЕРТ ЕГО ЗНАЕТ КТО ЕДЕТ В РОССИЮ!! И ВСЕХ ЗАПУСКАЮТ!!... Да что же это такое?!!!...
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39 мин.

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