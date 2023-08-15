"Романтик из Таджикистана": мигрант убил свою возлюбленную

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лина любимцева

Быть любовницей мигранта вовсе не означает быть возлюбленной. Она для него была так... всего лишь ТЕЛО... Любил бы - никогда не убил!! Тем более угрожал ей, матери ее, ребенку ее... ЭТО ЧТО ТАКАЯ БЕСПРИНЦИПНАЯ?!! Да его гнать нужно было подальше от себя и своих родных!! Он же психбольной... ЧЕРТ ЕГО ЗНАЕТ КТО ЕДЕТ В РОССИЮ!! И ВСЕХ ЗАПУСКАЮТ!!... Да что же это такое?!!!...