Ксению Собчак высмеяли за большую сумку

Ксения Собчак вышла в свет, выбрав строгий образ с большой полупустой сумкой. Она опубликовала фото с этим аксессуаром в своем Telegram-канале, однако ее поклонникам не особо понравился такой вид теледивы, и они начали высмеивать ее выбор.
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