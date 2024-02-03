Ксению Собчак высмеяли за большую сумку

Ксения Собчак вышла в свет, выбрав строгий образ с большой полупустой сумкой. Она опубликовала фото с этим аксессуаром в своем Telegram-канале, однако ее поклонникам не особо понравился такой вид теледивы, и они начали высмеивать ее выбор.