«Нордвинд» задержал рейс Курган-Сочи на 16 часов 1 сентября

В аэропорту Кургана задержан рейс компании «Нордвинд» в Сочи на 16 часов. Рейс, запланированный на 06:00 1 сентября, перенесен на 22:25.
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