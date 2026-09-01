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Царьград

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«Нордвинд» задержал рейс Курган-Сочи на 16 часов 1 сентября

«Нордвинд» задержал рейс Курган-Сочи на 16 часов 1 сентября

В аэропорту Кургана задержан рейс компании «Нордвинд» в Сочи на 16 часов. Рейс, запланированный на 06:00 1 сентября, перенесен на 22:25.

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