В центральный аппарат СК России будет представлен доклад по информации о противоправных действиях в отношении жительницы Московской области

Согласно видеообращению жительницы Московской области, размещенному в социальных медиа, сотрудники правоохранительных органов не приняли должных мер по установлению обстоятельств ДТП с ее участием в Красногорске.
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