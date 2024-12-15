“Гипотеза двухъярусной кровати” математиков оказалась ложной спустя 40 лет

Почти 40 лет простая гипотеза скромно ютилась в уголке теории графов, никого не трогая. Известная как "гипотеза двухъярусной кровати", она казалась самоочевидной – да, никто не мог её доказать, но она имела смысл, и уж точно никто не находил контрпримера.
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