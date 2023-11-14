Новый сезон «Юного полярника» открылся в Медведкове лекцией географа из МГУ

Состоялась первая лекция проекта «Юный полярник» 3-го сезона. Сетевой образовательный краеведческий проект реализуется по инициативе Председателя Московской городской Думы Алексея Шапошникова и направлен на развитие интереса учащихся к изучению Арктической зоны Российской Федерации.
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