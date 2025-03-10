В России подорожает пиво

Крупнейшие российские пивоварни заявили о повышении цен на пиво. Его стоимость поднимется на 10-15%. Производители объясняют это ростом акцизов и колебаниями валютных курсов, ведь значительная часть сырья — импортная.
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