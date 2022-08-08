"Скорая на месте": новые подробности жесткого ДТП во Владивостоке

Жители Владивостока поделились новыми подробностями жесткого ДТП на трафиковой дороге города. Как уточняют очевидцы, авария произошла сегодня, в районе остановке "Заря" в сторону Второй Речки.
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