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"Скорая на месте": новые подробности жесткого ДТП во Владивостоке

"Скорая на месте": новые подробности жесткого ДТП во Владивостоке

Жители Владивостока поделились новыми подробностями жесткого ДТП на трафиковой дороге города. Как уточняют очевидцы, авария произошла сегодня, в районе остановке "Заря" в сторону Второй Речки.

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