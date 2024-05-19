ВСУ атаковали храм Сергия Радонежского в Белгородской области

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об этом в своём телеграм-канале.Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об этом в своём телеграм-канале о том, что ВСУ атаковали село Малое Городище Новооскольского городского округа.