ВСУ атаковали храм Сергия Радонежского в Белгородской области

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об этом в своём телеграм-канале.Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об этом в своём телеграм-канале о том, что ВСУ атаковали село Малое Городище Новооскольского городского округа.
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