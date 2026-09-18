Rusprofile: родители актера Бурковского заработали за год 640 млн рублей

Ресторанный бизнес родителей актера Андрея Бурковского принес за год 640 млн рублей выручки, об этом «Газете.
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