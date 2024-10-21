Турэксперт Васильева назвала ТОП-4 самых мистических локаций в России

Плещеево озеро в Ярославской области, Кашкулакская пещера в Хакасии, гора Холатчахль на границе Коми и Свердловской области и Танцующий лес в Калининградской области всё это места, окутанные тайнами и легендами.
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