Зелёные женихи, художественный рассказ

Весна в тот год пришла не с птичьим свистом и не с ласковым ручьевым перезвоном, а с тяжелым, глухим запахом прелого багульника, ольховой коры и стоялой болотной воды.
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