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«Действия Москвы похожи на военные преступления»: Госсекретарь США Рубио обрушился на Россию с обвинениями

«Действия Москвы похожи на военные преступления»: Госсекретарь США Рубио обрушился на Россию с обвинениями

БлокнотРУ Рубио попытался угодить «ястребам» из американского конгресса. Госсекретарь США Марко Рубио во время слушаний в комитете по иностранным делам Палаты представителей заявил, что «многие действия России на Украине похожи на военные преступления», - сообщает политолог Сергей Марков со ссылкой на материалы из конгресса Соединенных Штатов.

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Комментарии
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Eduard
На себя посмотрите! США &quot;миротворец&quot; Ха,ха,ха.Только из Афгана сбежали,где 20 оккуировали!
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7 час.
Eduard
А нам кажется,что Америка территория индейцев,а не хамла со всего света!
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7 час.
ВТ
Владимир Тимошков
Уничтожение 12 миллионов индейцев это истинная дерьмократия! Обстрелы хохлами российских мирных населённых пунктов ежёдерьмократичнее!
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1 час.
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