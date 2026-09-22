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Царьград

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Песков поддержал призывы АдГ наладить отношения с Россией

Песков поддержал призывы АдГ наладить отношения с Россией

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков приветствовал заявления партии "Альтернатива для Германии" о восстановлении связей с Россией и поставках газа, подчеркнув позитивное восприятие таких инициатив на фоне конфронтационных высказываний других немецких политиков.

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