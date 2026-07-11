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Газета.ру

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Лукашенко заявил, что без деревни славянские государства существовать не смогут

Лукашенко заявил, что без деревни славянские государства существовать не смогут

Славянские государства не смогут существовать без деревни. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко во время посещения праздника "Купалье" ("Александрия собирает друзей"), который проходит в агрогородке Александрия Шкловского района Могилевской области, сообщает пресс-служба лидера республики.

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