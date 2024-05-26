Инцидент с Singapore Airlines показывает, почему вы всегда должны быть пристегнуты ремнем безопасности

Я бывший капитан авиакомпании. Я начал летать 30 лет назад, когда учился в университете. Я стал первым офицером в EasyJet в 2009 году и проработал там 11 лет, пока в 2020 году не уволился по собственному желанию.
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