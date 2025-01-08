Маск назвал Трюдо девочкой и указал на его отставку. Следующие Стармер и Шольц

Представитель команды нового президента США, американский миллиардер Илон Маск назвал премьер-министра Канады Джастина Трюдо девочкой и заявил, что его слова о невозможности вхождения Канады в состав США больше не имеют веса, так как он покидает свой пост.
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