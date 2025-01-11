За год квартира в Москве: сколько может на взятках зарабатывать главврач в Подмосковье

александр петров

Почитаешь новости и задумаешься. Какую страну мы просрали поддержав государственный переворот. Страна погрязла в такой коррупции, что мама не горюй. Если чины на высоких должностях творят и вытворяют такое, то я представляю что происходит на окраинах. Но самое страшное, что те кто с этим должен бороться, получается с этим сотрудничают. По этому следствия ведутся годами, ровно до того момента пока фигурант не выведет "честно заработанные" из страны и сам со своими домочадцами не сделает ноги из страны!! Нас с каждым годом все больше и больше обкладывают всевозможными штрафами и налогами как стадо баранов, в то время как некоторые "высокия" и не очень чины за год в совокупности кладут в карманы сумму равную наверное бюджету страны!!! "Цихровизация" твою мать по Российски!!