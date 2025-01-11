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За год квартира в Москве: сколько может на взятках зарабатывать главврач в Подмосковье

За год квартира в Москве: сколько может на взятках зарабатывать главврач в Подмосковье

Русский Колоколъ Nikolay Gyngazov/Global Look Press Коррупционеры в белых халатах не только воруют, они еще и душат нормальную работу больниц.

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Комментарии
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александр петров
Почитаешь новости и задумаешься. Какую страну мы просрали поддержав государственный переворот. Страна погрязла в такой коррупции, что мама не горюй. Если чины на высоких должностях творят и вытворяют такое, то я представляю что происходит на окраинах. Но самое страшное, что те кто с этим должен бороться, получается с этим сотрудничают. По этому следствия ведутся годами, ровно до того момента пока фигурант не выведет &quot;честно заработанные&quot; из страны и сам со своими домочадцами не сделает ноги из страны!! Нас с каждым годом все больше и больше обкладывают всевозможными штрафами и налогами как стадо баранов, в то время как некоторые &quot;высокия&quot; и не очень чины за год в совокупности кладут в карманы сумму равную наверное бюджету страны!!! &quot;Цихровизация&quot; твою мать по Российски!!
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4 час.
Наталья Волкова
Какие депутаты, такие и чиновники, а так же примазанные всех мастей.
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1 час.
Виктор Хованов
Вот такие &quot;менеджеры&quot; от медицины и заполнили наши поликлиники &quot;ценными специалистами&quot; из кавказиатских стран. Та же схема и в полиции и в жкх. А как они &quot;учились&quot; в ВУЗах времён СССР мы помним - по квотам, за взятки, за спортивную активность, да и просто преподы смотрели на них по принципу &quot;что с них взять&quot;.
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1 час.

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