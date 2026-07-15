Добрый вечер! Завтра в Донецке от +17℃ до +30℃. Переменная облачность, небольшой дождь. • 00:00: ️ +19℃ ☂️ 2% • 03:00: ️ +17℃ ☂️ 2% • 06:00: ☀️️ +17℃ ☂️ 2% • 09:00: ️ +26℃ ☂️ 2% • 12:00: ️ +28℃ ☂️ 27% • 15:00: ☀️️ +29℃ ☂️ 26% • 18:00: ☀️️ +27℃ ☂️ 12% • 21:00: ️ +21℃ ☂️ 1% Утренние облака задержатся в Донецке до вечера, а затем рассеются.