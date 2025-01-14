На этой неделе блогер-миллионник Элина Бакунова и австралийская путешественница Ребекка Сара Макреди отправятся в путешествие по Ямалу

Девушки поделятся своими впечатлениями с ямальскими журналистами сразу после поездки. Они проведут несколько дней в семье оленеводов, чтобы ближе узнать культуру коренных народов Севера и привычный быт кочевников.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии