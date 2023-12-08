Крымский митрополит отправляет «Крымский СМЕРШ» на государеву службу 

Общественная инициатива «Крымский СМЕРШ» по выявлению «ждунов» и «заукраинцев» не должна и не может подменять государственные структуры, ответственные за отслеживание потенциальных или явных врагов государства.
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