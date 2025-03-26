Responsible Statecraft: Украина – банкрот, как бы и когда бы ни закончился конфликт

Плана финансирования украинского бюджета после 2025 года не существует. Даже если война закончится к лету, потребуется некоторое время, чтобы сократить военные расходы, при этом европейские спонсоры страны останутся на крючке необходимости постоянной поддержки.
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