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Принц Гарри едва не расплакался на церемонии открытия игр для ветеранов-инвалидов

Принц Гарри едва не расплакался на церемонии открытия игр для ветеранов-инвалидов

Принц Гарри, участвуя в открытии спортивных соревнований для ветеранов-инвалидов "Игры непокоренных", едва не расплакался от приветственных слов своей супруги, Меган Маркл, которая также участвовала в открытии, сообщает газета The Daily Mirror.

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