Театр абсурда
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Театр абсурда

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"Давай, Шерзод, покажи ей": Иноземец и его жена набросились на русских женщин за замечание их сыну

"Давай, Шерзод, покажи ей": Иноземец и его жена набросились на русских женщин за замечание их сыну

Avia.pro - СМИ В одном из дворов Новосибирска разгорелся конфликт, который заставил местных жителей говорить о нем шепотом в подъездах.

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