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«Мосбилет» рассказал о новой выставке «Под покровом Боголюбской. Путь надежды»

«Мосбилет» рассказал о новой выставке «Под покровом Боголюбской. Путь надежды»

В Сытном дворе музея-заповедника «Коломенское» открылась выставка «Под покровом Боголюбской. Путь надежды», посвященная столетней истории реставрации иконы «Богоматерь Боголюбская» — одного из важнейших памятников домонгольской Руси.

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