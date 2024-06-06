Ольга Бузова вслед за Киркоровым решила использовать Донбасс, как "прачечную"

Певица Ольга Бузова, очевидно, тем и сильна, что быстро ориентируется в пространстве. Ещё вчера мы обсуждали её "кожаные трусы" (простите) на концерте в День защиты детей, а сегодня на передовицах коробки с гуманитарной помощью и концерты артистки в Белгороде.