Театр абсурда
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Театр абсурда

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"Он готовится": Зеленский "разгадал" план Путина — "спасёт только чудо"

"Он готовится": Зеленский "разгадал" план Путина — "спасёт только чудо"

Царьград КОЛЛАЖ ЦАРЬГРАДА Ситуация в Сумской области обостряется — приграничные населённые пункты живут в напряжённом ожидании, ведь местные жители слушают не сводки украинского Генштаба, а всё более громкие звуки приближающихся боестолкновений.

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