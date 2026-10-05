📹⚡️Современные вызовы, связанные с массовым применением БПЛА-камикадзе, стимулируют разработку как автоматизированных зенитно-пулемётных и зенитно-артиллерийских комплексов, так и малых зенитных ракетно-пушечных комплексов.
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