Если кто не в курсе, это глава МИД Армении.Я не так давно о его мамочке писала. Если сказать коротко, человек из команды Пашиняна.
Арарат Мирзоян не может успокоиться
Комментарии
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FAKE Латыш
Армяшки овце-eбы! Гнать их нудно из Сочи, Москвы саными тряпками!
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3 час.
FAKE Латыш
Идёт уничтожение СЛАВЯН русских, поэтому и российское руковство молчит и уничтожает по приказу высших сил, кто стоит над Байденом и Путиным!!!
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3 час.
Владимир Алсаев
Вся армянская "элита"это продажные женщины!
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3 час.
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