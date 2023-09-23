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Арарат Мирзоян не может успокоиться

Арарат Мирзоян не может успокоиться

Если кто не в курсе, это глава МИД Армении.Я не так давно о его мамочке писала. Если сказать коротко, человек из команды Пашиняна.

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Комментарии
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FAKE Латыш
Армяшки овце-eбы! Гнать их нудно из Сочи, Москвы саными тряпками!
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3 час.
FAKE Латыш
Идёт уничтожение СЛАВЯН русских, поэтому и российское руковство молчит и уничтожает по приказу высших сил, кто стоит над Байденом и Путиным!!!
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Владимир Алсаев
Вся армянская &quot;элита&quot;это продажные женщины!
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