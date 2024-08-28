«Академия Михайлова» будет сотрудничать с фондом «Защитники Отечества»: «Это будет способствовать патриотическому воспитанию спортсменов, укреплению традиционных духовно-нравственных ценностей»

«Это сотрудничество будет способствовать патриотическому воспитанию спортсменов академии. А наши совместные мероприятия будут направлены на укрепление традиционных российских духовно-нравственных ценностей, способствовать формированию любви к спорту и здоровому образу жизни В Академии мы объединяем усилия для формирования сильных духом и телом спортсменов.