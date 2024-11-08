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Опубликован трейлер боевика «Грязные ангелы» с Евой Грин в главной роли

Опубликован трейлер боевика «Грязные ангелы» с Евой Грин в главной роли

Кинокомпания Lionsgate представила официальный трейлер боевика «Грязные ангелы», где главную роль исполнила известная актриса Ева Грин, известная по таким фильмам, как «Три мушкетёра: Д’Артаньян» и «300 спартанцев: Расцвет империи».

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