Медиа-ресурсы Пригожина пытаются его оправдать

Андрей Равдин

Если бы у народа была хоть капля доверия к этому ублюдку, то мятеж удался бы. А Вы, позвольте полюбопытствовать, это какой тогда "народ" имели в виду. И ещё интересно, по сравнению с кем у Пригожина, по-Вашему, доверия больше "в разы"? То, что эта падаль сделала, в военное время иначе, как предательством не назовёшь. Ты, курица безмозглая, видимо, не понимаешь, что если человек по своей сути вор, то это неисправимо. Вот об этом автор статьи и попытался сказать, но некоторым и это непонятно. Мне лично непонятно, почему эта скотина ещё топчет землю. Если, конечно, вся эта история - не инсценировка. Чего я не исключаю, исходя из последних событий, но очень грубая, на нашего Президента не похоже. Но вор - это на генетическом уровне и с этим уже ничего не поделать, оно всё равно когда-нибудь проявится.