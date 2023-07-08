С момента Пригожинского «полёта валькирий на Москву» прошло вот уже почти две недели, но разговоры о провальном мятеже и его буйном организаторе не утихают до сих пор.
Медиа-ресурсы Пригожина пытаются его оправдать
Комментарии
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Сергей Догадин
Вообще то царя свергли буржуи - либералы а совсем не В.И Ленин. Это уже потом что бы спасти Россию большевики дали этим либералам коленом под хвост.
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4 час.
ВераВерная
Никак не угомонится свора заказных писак, новость уже остыла давно, а они всё мусолят. Поднял дела более чем 40-летней давности авторишка, и решил кого-то удивить? Да всем всё известно, и что?У народа доверия в разы больше к Пригожину, несмотря на его биографию, а вот к статейкам проплаченных авторов - только презрение.
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2 час.
Андрей Равдин
Если бы у народа была хоть капля доверия к этому ублюдку, то мятеж удался бы. А Вы, позвольте полюбопытствовать, это какой тогда "народ" имели в виду. И ещё интересно, по сравнению с кем у Пригожина, по-Вашему, доверия больше "в разы"? То, что эта падаль сделала, в военное время иначе, как предательством не назовёшь. Ты, курица безмозглая, видимо, не понимаешь, что если человек по своей сути вор, то это неисправимо. Вот об этом автор статьи и попытался сказать, но некоторым и это непонятно. Мне лично непонятно, почему эта скотина ещё топчет землю. Если, конечно, вся эта история - не инсценировка. Чего я не исключаю, исходя из последних событий, но очень грубая, на нашего Президента не похоже. Но вор - это на генетическом уровне и с этим уже ничего не поделать, оно всё равно когда-нибудь проявится.
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47 мин.
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