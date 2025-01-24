Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

147 887 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Андрей Зарубкин
    Война закончится после подписания Украиной акта о полной и безоговорочной капитуляции Украины.Что на Украине го...
  • Alex Nемо
    Когда в Саудовской Аравии один араб нашел нефть, то в ОАЭ для всех граждан: при рождении ребёнка подарок от государст...В «Газпроме» сочл...
  • Виктор Галкин
    Новые люди)) вы себе чипы ставьте, я думаю вы знаете в какое место.«Новые люди» внес...

В «Газпроме» сочли цены на газ в России недостаточно высокими

В «Газпроме» сочли цены на газ в России недостаточно высокими

Текущий уровень оптовых цен на газ в России не обеспечивает поддержание и развитие газовой инфраструктуры в интересах российских потребителей.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
W
Walery
Почему 240 тыс враждебных абхазов Россия содержит на бесплатных для них электричестве и газе, а полмиллиона своих Приднестровцев  морозит не предоставляя даже дорогущий для них платный газ?  Санда смеётся и душит Приднестровье...
Ответить
1 час.
cvyurij Цветков
Газпром и другие крупные частные организации очень богатые. Однако...         Однако богатыми являются только руководители. Остальные рабочие имеют зарплату как  весь народ России. Следовательно надлежит всего лишь раскулачить этих миллионеров и газ в стране будет бесплатный.
Ответить
50 мин.
Alex Nемо
Когда в Саудовской Аравии один араб нашел нефть, то в ОАЭ для всех граждан: при рождении ребёнка подарок от государства до 100 тысяч местных рублей, стало бесплатным электричество, бензин, газ, для молодоженов жильё в виде дома, обучение в ВУЗах и еще куча всего. Где бы России найти такого араба... P.S. просто для справки, рост населения в ОАЭ с 2010 более 200%!!!
Ответить
8 мин.

Картина дня

наверх