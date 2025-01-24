Текущий уровень оптовых цен на газ в России не обеспечивает поддержание и развитие газовой инфраструктуры в интересах российских потребителей.
В «Газпроме» сочли цены на газ в России недостаточно высокими
Комментарии
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W
Walery
Почему 240 тыс враждебных абхазов Россия содержит на бесплатных для них электричестве и газе, а полмиллиона своих Приднестровцев морозит не предоставляя даже дорогущий для них платный газ? Санда смеётся и душит Приднестровье...
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1 час.
cЦ
cvyurij Цветков
Газпром и другие крупные частные организации очень богатые. Однако... Однако богатыми являются только руководители. Остальные рабочие имеют зарплату как весь народ России. Следовательно надлежит всего лишь раскулачить этих миллионеров и газ в стране будет бесплатный.
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50 мин.
Alex Nемо
Когда в Саудовской Аравии один араб нашел нефть, то в ОАЭ для всех граждан: при рождении ребёнка подарок от государства до 100 тысяч местных рублей, стало бесплатным электричество, бензин, газ, для молодоженов жильё в виде дома, обучение в ВУЗах и еще куча всего. Где бы России найти такого араба... P.S. просто для справки, рост населения в ОАЭ с 2010 более 200%!!!
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8 мин.
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