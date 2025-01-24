В «Газпроме» сочли цены на газ в России недостаточно высокими

W Walery Почему 240 тыс враждебных абхазов Россия содержит на бесплатных для них электричестве и газе, а полмиллиона своих Приднестровцев морозит не предоставляя даже дорогущий для них платный газ? Санда смеётся и душит Приднестровье...

cЦ cvyurij Цветков Газпром и другие крупные частные организации очень богатые. Однако... Однако богатыми являются только руководители. Остальные рабочие имеют зарплату как весь народ России. Следовательно надлежит всего лишь раскулачить этих миллионеров и газ в стране будет бесплатный.