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ИА Регнум

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«Шеф в истерике». Маленькая сделка Россия-США и большая киевская паника

«Шеф в истерике». Маленькая сделка Россия-США и большая киевская паника

АНАТОЛИЙ САВЕНКО - специально для ИА Регнум. Похоже, что даже если бы «Герань-5», прорвав защиту ПВО, в пятницу вечером ударила по Банковой, эффект был бы не таким оглушительным — в сравнении с дизельной сделкой между Россией и США и требование от последних менять власть через выборы.

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