АНАТОЛИЙ САВЕНКО - специально для ИА Регнум. Похоже, что даже если бы «Герань-5», прорвав защиту ПВО, в пятницу вечером ударила по Банковой, эффект был бы не таким оглушительным — в сравнении с дизельной сделкой между Россией и США и требование от последних менять власть через выборы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ВЕ Медведев: Каллас ...
- FIS отказала Боль...
- Песков призвал до...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым