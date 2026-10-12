АНАТОЛИЙ САВЕНКО - специально для ИА Регнум. Похоже, что даже если бы «Герань-5», прорвав защиту ПВО, в пятницу вечером ударила по Банковой, эффект был бы не таким оглушительным — в сравнении с дизельной сделкой между Россией и США и требование от последних менять власть через выборы.