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Экс-боец UFC Смит угрожал убить свою жену, после чего несколько раз пытался переехать ее на машине

Появились подробности инцидента, в результате которого экс-боец UFC Энтони Смит был арестован в Небраске.

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