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Царьград

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Штрафы до 500 тыс.: Шайдуллина о задержке зарплат в России

Штрафы до 500 тыс.: Шайдуллина о задержке зарплат в России

Юрист Рината Шайдуллина сообщила о штрафах до 50 тыс. руб. за задержку зарплаты и уголовной ответственности за невыплату свыше двух месяцев.

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