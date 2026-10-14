Штрафы до 500 тыс.: Шайдуллина о задержке зарплат в России

Юрист Рината Шайдуллина сообщила о штрафах до 50 тыс. руб. за задержку зарплаты и уголовной ответственности за невыплату свыше двух месяцев.
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