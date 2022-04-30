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Ракетное послание во время визита в Киев Генсека ООН — это последнее предупреждение западным разжигателям войны

Ракетное послание во время визита в Киев Генсека ООН — это последнее предупреждение западным разжигателям войны

Генсека ООН Антониу Гутерриш 28 апреля посетил Киев и Киевскую область. Именно в это время Россия нанесла по украинской столице ракетный удар.

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