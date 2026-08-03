В Минобороны назвали количество сбитой техники ВСУ с начала спецоперации

Министерство обороны России опубликовало обновлённые данные о ходе специальной военной операции. Согласно сводке, общее количество уничтоженных украинских беспилотников с начала боевых действий превысило 196 тысяч единиц.
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