Профессор Хорошавин предупредил о катастрофе из-за мёртвой рыбы в Туре

В Тюмени может возникнуть новая экологическая угроза, связанная с массовой гибелью рыбы в реке Тура. Как пояснил профессор кафедры физической географии и экологии ТюмГУ Виталий Хорошавин, сейчас, в условиях тёплой воды, погибшая рыба начинает стремительно разлагаться, что ведёт к активному потреблению кислорода, уровень которого в реке и без того находится на критической отметке.