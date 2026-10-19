По данным за 2025 год, рейтинговый балл региона составил 54,48, что соответствует 9 месту. Второй год подряд область не выходит из первой десятки: в 2024-м она занимала 7 место с баллом 57,54.
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