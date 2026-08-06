Приложение Step App прекращает свою работу

Проект Step App, работающий по модели «двигайся и зарабатывай», прекратит свою деятельность к 21 августа после четырех лет работы, в то время как его токен FITFI торгуется на 99,9% ниже своего исторического максимума.
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