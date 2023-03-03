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После диверсии в Брянской области подорвалась машина Росгвардии

После диверсии в Брянской области подорвалась машина Росгвардии

После диверсии в Брянской области подорвалась машина Росгвардии Четыре человека пострадали При зачистке территории у села Сушаны Брянской области на мине подорвалась машина Росгвардии, сообщил в телеграм-канале депутат Госдумы Александр Хинштейн.

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