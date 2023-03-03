После диверсии в Брянской области подорвалась машина Росгвардии Четыре человека пострадали При зачистке территории у села Сушаны Брянской области на мине подорвалась машина Росгвардии, сообщил в телеграм-канале депутат Госдумы Александр Хинштейн.