Искусственный интеллект облегчит общение в рабочих чатах нижегородцев

По статистике более 30% сотрудников никогда не перечитывают рабочие чаты после отпуска. Еще бы, ведь за пару недель в беседе даже маленького коллектива может накопиться до двух тысяч сообщений, а что говорить о компании, в которой несколько десятков сотрудников? К счастью, недавно разработчики представили новый инструмент, способный облегчить жизнь многим интернет-пользователям: на платформе для бизнес-коммуникаций МТС Линк появилась функция помощника на основе искусственного интеллекта.