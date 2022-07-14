Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валерий Шаронов
    поздравляю. успехов тебе в спорте и дальнейшей работе.Евгения Медведева...
  • Зоя Иманбаева
    обменять на сидящего в тюрьме США БУТАХэмилтон об арест...
  • Сергей Роднов
    Правильно будет воспитывать молодых спортсменов не стремится в Думу , а то некоторые сидят с сонными глазами в Думе д...Тарасова об избра...

Хохлов о Кокорине: «Качественный футболист. Если кто-то из наших клубов поверит в него, он может вернуться на прежний уровень»

Дмитрий Хохлов высказался о форварде «Фиорентины» Александре Кокорине. «Ему однозначно будет тяжело, хотя он уже доказывал, что может добиваться результата после паузы.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх