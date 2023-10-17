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Под прицелом

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WSJ: Попытки США разделить Россию и Китай терпят неудачу

WSJ: Попытки США разделить Россию и Китай терпят неудачу

На прошлой неделе в Большом зале собраний лидер сенатского большинства Чак Шумер (демократ, штат Нью-Йорк) умолял главу Китая Си Цзиньпина дистанцироваться от президента России Владимира Путина, дружба с которым якобы сдерживает амбиции Китая.

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