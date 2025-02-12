Росреестр откажет в регистрации сделок с участками без указания границ в ЕГРН

В России изменятся правила регистрации земельных участков с 1 марта 2025 года. Граждане не смогут зарегистрировать сделки, если границы участков не будет внесены в единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН), сообщила пресс-служба Росреестра.
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