Американские избиратели заявили об ухудшении экономики США из-за Байдена

Wall Street Journal: 54 процента американцев заявили, что Байден нанес урон экономике США По результатам социологического опроса, проведенного совместно Wall Street Journal: 54 процента американцев заявили, что Байден нанес урон экономике США По результатам социологического опроса, проведенного совместно с компаниями Impact Research и Fabrizio Lee, 54 процента американских избирателей заявили, что политика администрации президента США Джо Байдена нанесла урон экономике страны, пишет газета Wall Street Journal.