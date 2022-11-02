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Американские избиратели заявили об ухудшении экономики США из-за Байдена

Американские избиратели заявили об ухудшении экономики США из-за Байдена

  Wall Street Journal: 54 процента американцев заявили, что Байден нанес урон экономике США По результатам социологического опроса, проведенного совместно  Wall Street Journal: 54 процента американцев заявили, что Байден нанес урон экономике США По результатам социологического опроса, проведенного совместно с компаниями Impact Research и Fabrizio Lee, 54 процента американских избирателей заявили, что политика администрации президента США Джо Байдена нанесла урон экономике страны, пишет газета Wall Street Journal.

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